As inscrições já estão abertas através da Aba Comunidade do canal Rafacoc no Youtube e no início da Transmissão AO VIVO com envio de convite feito pelo jogador para o clã, (no caso de vagas remanescentes).



IMPORTANTE: As inscrições são ilimitadas, o prazo de inscrição é válido até às 12h (horário de Brasília) no dia da Transmissão da primeira Classificatória (19/Julho) e no mesmo horário para a segunda Classificatória (21/Julho), as vagas que sobrarem serão disponibilizadas no início da Transmissão.



O Clã Rafacoc, será representado pelos inscritos do canal (aberto a comunidade), 20 já estão classificados e abriremos mais 40 VAGAS, sendo 20 titulares e 20 reservas.



O Team Marinaul será representado pelos seus membros Oficiais.