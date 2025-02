Mais um ano de vitórias chegou ao fim! 2021 foi um ano de novidades… Do Centro da Vila 14 ao Dragão Dirigível, até o Trabuco Flamejante!



O ano começou na selva, com um CV envenenado, cheio de pictogramas e hieróglifos antigos, as tropas se vestiram para a ocasião, e o Construtor… bem, o Construtor se cansou de ver a sua humilde cabana ser destruída a cada batalha e decidiu transformá-la numa máquina feroz de destruição!



No ano que passou, os Heróis fizeram novas amizades, e alguns até descobriram o seu melhor amigo… estamos falando dos seus Animais de Estimação, claro! Como não se render a um cachorro adorável que adora borboletas e morder tudo o que aparece na sua frente, uma coruja eletrificada toda estilosa, um iaque descabelado todo poderoso e um pônei com um chifre mágico?



E o Larry? O Clashmas chegou mais cedo e trouxe dois brinquedos novos pra ele, logo quando pensávamos que a Bruxa não podia ficar mais preocupada! O Dragão Dirigível e o Balão Foguete se tornaram Tropas essenciais para ter no exército dos Clashers. Quem disse que um esqueletinho não faz a diferença?!



Da selva, para a pista de dança, as Tropas festejaram os 9 anos de dedicação e suor no campo de batalha! O Rei e a Rainha arrasaram no palco da discoteca mais cobiçada da Vila e as Tropas mandaram bem no passinho!



Enquanto alguns se divertiam na pista de dança, outros se vestiam pra dar um show na pista de boliche! O Superlançador arrasou com suas luvas aderentes, calçados reforçados e com seus pedregulhos gigantes que causam o caos nas pistas de boliche dos inimigos! O quê? Está querendo dizer que a tesla não é um pino?



O ano terminou com novidades bem escaldantes!

Da Arena para a Vila, o Trabuco Flamejante chegou, cheio de Espíritos de Fogo! Esta obra de arte mortal nos trouxe um novo estilo de jogo e veio espalhar a fofura pelas defesas inimigas. Não tem como ficar chateado quando bolinhas de fogo adoráveis estão saltando alegremente em nossos Morteiros!

Mais um membro da família dracónica chegou no Clash! (Tem quantos dragões mesmo? 2? 3? SEIS!?) Mas não é só mais um dragão, não! O Superdragão é o Mestre da Assadura! Sua respiração é puro fogo, sai lava de seus poros e até seu olhar é embrasador. Só tem que ter cuidado, os abraços desse dragão são… sufocantes.



Foi um ótimo ano, mas não teria sido nada sem vocês! Obrigado por fazerem de 2021 um ano maravilhoso, obrigado por todas as sugestões, memes, e por cuidarem com carinho de suas Vilas!



Mal podemos esperar para mostrar para vocês o que está vindo em 2022 🤭



Clash On!