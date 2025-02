As Classificatórias da Comunidade serão transmitidas abertamente por todos os Criadores de Conteúdo streamers que queiram transmitir. Na Final Mensal teremos o FernanDon e a Bruna7Cr no controle da transmissão mostrando todas as cenas fortes em primeira mão e AO VIVO!



Além de assistir o Clash of Clans jogado das formas mais inusitadas de sempre, terão também o papel de decidir o desenrolar da competição em cada etapa, participando das enquetes nas nossas Redes Sociais e também durante as transmissões escolhendo tropas banidas, tropas obrigatórias e muito mais! #CCClash22