Depois de muitos ataques únicos e estratégias malucas, a primeira etapa do CC Clash chegou ao fim! Como falamos anteriormente, no CC Clash NINGUÉM perde! Esse evento é dedicado aos nossos Super Criadores e à nossa Super Comunidade, por isso, muitos prêmios não podiam faltar!



Essa Etapa Mensal épica e cheia de cenas fortes premiou 3 Clashers Super conhecedores no chat da transmissão com 1.000 Gemas e 1 Bilhete Dourado, além dos prêmios para todos os participantes: 10 Criadores de Conteúdo Supercell e 10 jogadores da comunidade receberam juntos mais de 17.000 Gemas, 15 Bilhetes Dourados e 2 Caixas de Brindes Clash! RECEBA!