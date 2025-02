As finais mundiais do Clash of Clans serão o evento onde o primeiro campeão do mundo será coroado. Não poderíamos estar mais entusiasmados por ShenZhou e INTZ ficarem lado a lado com os outros 6 clãs e lutar pela sua parte no prêmio total de US $1.000.000. Obrigado a todos que votaram!

Acompanhe toda a ação ao vivo num evento histórico onde as melhores equipes do mundo se vão defrontar! Nos dias 25, 26 e 27 de Outubro em Hamburgo na arena ESL one - Compre os seus ingressos aqui