Então, se prepare para as 4 Fases da competição!

Fase 1: Partidas Classificadas (10 a 20 de Agosto)

Todas as equipes devidamente inscritas participarão de partidas classificadas, nas quais poderão buscar disputas com outras equipes a qualquer momento. As equipes poderão participar de até 6 partidas classificadas a cada 24 horas. As equipes serão classificadas ganhando ou perdendo pontos com base nos resultados das disputas e nas suas posições. Por exemplo: derrotar uma equipe com posição alta dá mais pontos do que vencer uma equipe com posição mais baixa que a sua.



Quando o período alocado para as partidas classificadas terminar, as 64 melhores equipes avançarão para a Fase 2!



Fase 2: Eliminação Dupla (27 de Agosto)

As 64 equipes vão competir numa chave de eliminação dupla até sobrarem somente 16 equipes, que avançarão para a Fase 3.



Fase 3: Formato Suíço (3 de Setembro)

Na fase do Formato Suíço, as 16 equipes classificadas participarão de até 5 Guerras. A premiação começa nessa etapa, e cada equipe que participar da fase do Formato Suíço ganhará pelo menos US$ 5.000! As 8 equipes que ganharem 3 guerras avançarão para a próxima fase, mas as 8 equipes que perderem 3 guerras serão eliminadas.



Fase 4: Eliminação Dupla (10 de Setembro)

As 8 equipes que avançarem para a fase 4 competirão numa chave de eliminação dupla até sobrarem apenas 4 equipes. Essas 4 equipes ganharão um Ingresso Dourado para competirem na Final Mundial do Campeonato em Helsinque, Finlândia, de 23 a 25 de Setembro. Além disso, cada uma das 8 equipes na fase 4 ganhará pelo menos US$ 20.000.

Já as equipes que conseguirem um Ingresso Dourado poderão ganhar muito mais na Final Mundial do Campeonato! Volte amanhã para saber mais sobre a premiação da Final Mundial!