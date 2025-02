Se o conjunto de regras do Clash Worlds é o guia definitivo para TODOS os torneios, pense nas Perguntas frequentes como seu ajudante! Abaixo estão as respostas para algumas perguntas que você pode ter antes da primeiro Pré-Qualificatória em Maio!



Para obter mais informações, o livro de regras atualizado do Clash Worlds está disponível no site do Clash of Clans Esports.

Um clã de 15 pode inscrever apenas uma equipe de 5 jogadores para a Pré-Qualificatória?

Correto! Cada clã na LGC Campeões 1-3 pode registrar 5 jogadores para a Pré-Qualificatória Mensal. Além disso, os clãs das ligas Campeões 1-3 que não estavam participando da LGC daquele mês são elegíveis para registrar uma equipe.

Já que os clãs devem ser esvaziados no dia 2 das Pré-Qualificatórias, você precisa jogar fora do clã que usou na LGC ou fazer um novo clã de nível 1?

Todos devem participar do clã LGC para o qual se qualificaram. Não é possível usar um clã diferente para o Dia 2 de Pré-qualificatória.

Podemos jogar com contas diferentes para times diferentes na mesma Pré-Qualificatória?

Não. Cada jogador pode competir com apenas uma conta, que deve possuir, na Pré-Qualificatória.

A equipe de 5 jogadores deve ser escolhida da escalação LGC ou eles podem escolher 5 jogadores aleatórios de outras equipes qualificadas na LGC?

O Líder do clã também pode escolher jogadores que não estavam jogando na lista da LGC do clã naquele mês, desde que esses jogadores sejam elegíveis, dentro do mesmo clã durante o registro, e não registrados para qualquer outro Pré-Qualificatória Mensal, Qualificatória Mensal, Qualificatória Final, e equipe de Finais Mundiais ainda.



- Sua equipe Clash of Clans