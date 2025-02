Olá Chefes!

Com as Qualificatórias do Campeonato Mundial de Clash em andamento e o prêmio total de $ 1.000.000 da Final Mundial, juntamente com $50.000 em cada Qualificatória em jogo, é de extrema importância garantirmos um ambiente justo e FairPlay. O nosso objetivo é garantir que apenas os clãs mais qualificados sejam capazes de competir em nosso palco global, onde de uma vez por todas podemos ver quem é o melhor Clã do mundo.



Antes de cada Qualificatória para o Campeonato Mundial, estamos compartilhando a lista de clãs que estarão competindo em Katowice, na Polônia, na ESL, todos os meses. Esses clãs vão lutar para garantir um dos ingressos exclusivos para as finais do Campeonato Mundial.



Todos os clãs presentes nas Qualificatórias foram rigorosamente controlados para garantir que conquistaram seu lugar no evento e podem realmente afirmar que são um dos melhores do mundo!



No entanto, também queremos ser transparentes na medida em que existem clãs que conseguiram classificar-se muito bem na Liga Campeão I durante a temporada das Ligas das Guerras de Clãs, mas não estão listados na lista de Qualificatórias. Houve casos de clãs que não puderam viajar para Katowice para participar da Qualificatória - um dos requisitos estabelecidos no livro de regras da ESL. Alguns membros do clã podem não conseguir sair do trabalho ou estar longe da família devido a obrigações pessoais ou profissionais. Alguns clãs também não conseguiram obter vistos para viajar para o evento. Embora tentemos oferecer o máximo de assistência possível, no final das contas, não podemos superar muitos desses obstáculos, sejam eles desafios pessoais, jurídicos ou políticos.



Estamos muito animados para finalmente ver qual Clã será coroado como o "Melhor do Mundo" nas Finais no final desse ano, e esperamos que você se junte a nós para esse incrível capítulo na história do Clash of Clans!



A gente se vê nas Qualificatórias de Katowice! Clash On!