Um "obrigado" especial vai para a comunidade do Clash por expressar seu entusiasmo e paixão por essas duas equipes.

As Finais Mundiais do Clash of Clans mostrarão as estratégias de ataque mais poderosas, as defesas definitivas com bases engenhosas dos melhores jogadores do mundo!

E agora que VOCÊ decidiu as 2 últimas equipes, podemos anunciar com orgulho as 8 equipes que irão competir nas Finais Mundiais!