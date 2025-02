Caros Clashers,

Após o sucesso do ano passado, queremos ver você lutar novamente e nos mostrar como as novas equipes são fortes, então o Torneio de Aquecimento para o ClashWorlds volta este ano com um prêmio total de USD $30.000.



Estamos procurando as 8 melhores equipes de 4 chaves abertas de no máximo 256 participantes cada. As duas melhores equipes de cada chave ganharão uma vaga no Torneio de Aquecimento do ClashWorlds!



Prepare-se e prepare seus clãs porque as eliminatórias estão aqui! As datas para as chaves abertas são os dias 12, 13, 19 e 20 de fevereiro. O que você está esperando??



Chegue ao top 2 de cada chave e você ganhará uma vaga nos playoffs de aquecimento no dia 1, em 27 de fevereiro. Este ano, usaremos um sistema de chave superior/chave inferior, para que as equipes não sejam eliminadas após uma única derrota.



Os playoffs do Aquecimento Dia 2 serão em 5 de março com semifinais da chave superior e quartas de final da chave inferior, e finalmente no Dia 3 em 6 de março, com as partidas restantes até a Grande Final que nos dará o nosso vencedor.



Inscreva-se agora no AppGrade e encontre o livro de regras completo e informações sobre o torneio no servidor de Discord.



AppGrade: http://onelink.to/appgrade

Discord: http://discord.com/invite/sc3M...

Os playoffs de aquecimento serão transmitidos. Fique ligado para mais informações!