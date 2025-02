No Centro de Vila 14, o Construtor não se esconderá mais dentro de sua Cabana do Construtor e agora assume um papel ativo na defesa de sua Vila! Para impedir o dano causado às suas maravilhas arquitetônicas, o Construtor tentará consertar as defesas próximas durante uma batalha.

Embora o próprio Construtor não possa sofrer dano nem ser alvo de Tropas de ataque, ele PODE ser alvo de Feitiços ofensivos. Os Feitiços de Veneno e Gelo irão retardar / impedir que ele repare edifícios próximos. O Feitiço de Relâmpago fará com que ele reinicie seu alvo de reparo.

O Construtor deixará de reparar o edifício almejado assim que sua Cabana do Construtor for destruída. Outra coisa a ter em mente é que a Cabana do Construtor é agora uma estrutura de Defesa e será alvo de unidades que atacam Defesas como Balões, Corredores, etc!

Veja em ação: