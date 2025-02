Com a atualização da Base do Construtor chegando em breve, mal podemos esperar para ver quais novas estratégias surgirão! Certifique-se de ficar de olho nas notas completas de lançamento da atualização quando a atualização for lançada e também temos um Clash On extra especial! Vídeo do desenvolvedor onde os membros da equipe do nosso Clash of Clans abrem a cortina e compartilham algumas ideias nunca antes vistas sobre como desenvolvemos a nova Base do Construtor!