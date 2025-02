Em breve, teremos uma breve manutenção no servidor para introduzir diversas alterações de equilíbrio nas tropas de Clash-O-Ween, bem como algumas alterações adicionais de balanceamento na Base do Construtor.

Embora amemos as tropas sazonais e como elas tendem a ser OP, descobrimos que Lavalão é um pouco mais OP do que pretendido, então reduziremos um pouco o seu HP. Ele ainda será o inflável favorito de todos. Também aumentamos o DPS do Bárbaro Arqueiro, aumentamos o HP do Mago dos Porcos e aumentamos o DPS dos Collossos invocados pelo Golem Sombrio.

Para a lista completa de mudanças de balanceamento, veja abaixo. Devido a essas alterações, os replays serão apagados.