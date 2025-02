A atualização do Centro de Vila 14 já foi lançada há algumas semanas e esperamos que você esteja gostando do novo conteúdo! Estamos de olho no jogo e sentimos que uma rodada inicial de mudanças era necessária, então temos alguns ajustes no balanceamento que iremos implementar em uma próxima manutenção. Após a conclusão da manutenção, as seguintes alterações estarão ativas:

O alcance da arma da Cabana do Construtor aumentou de 6 para 7 peças.



A velocidade de movimento do Construtor defensivo aumentou de 24 para 28.



O DPS da Caçadora de Heróis foi reduzido de 108/120/132 para 105/115/125 para os níveis 1/2/3.



A velocidade de movimento do Dragão Infernal diminuiu de 20 para 18.



DPS do veneno do CV14 aumenta mais rapidamente.



É menos provável que o Grande Guardião siga os Clash Pets.



Artilharia Águia terá menos probabilidade de atingir os Clash Pets.



Como sempre, compartilhe a sua opinião nos seus comentários nas nossas redes sociais!

Clash On!