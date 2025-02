Junho está aqui e você sabe o que isso significa! Sol, churrasco, praias...bem...se você estiver no hemisfério norte (desculpa para aqueles ao sul da linha do Equador). Mas isso também significa SNEAK PEEKS para a atualização do Clash of Clans de Junho!



Para dar início à nossa prévia da atualização de Junho, vamos mergulhar logo no início com novos níveis de Defesas e Tropas para o Centro de Vila 14! É isso mesmo, está na hora de reforçar essas defesas e fortalecer essas tropas porque temos algumas atualizações a caminho.