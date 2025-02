Clash of Clans vai entrar em campo com Erling Haaland! Sim, ele joga Clash of Clans de verdade, e agora, no jogo, você encontra o visual do Rei Haaland e muito mais! Vamos conferir os detalhes da temporada e lutar com Haaland para conquistar a vitória!

Datas: 1º de maio a 31 de maio

Além do Bárbaro Atacante, temos o prazer de apresentar o Gigante Lançador, disponível no evento de medalhas. Mais informações abaixo!

Essa tropa atira bolas de futebol com precisão na defesa mais próxima para, em seguida, atacar as construções ainda de pé.

Jogadores com centro da vila 3 ou superior têm acesso à versão futebolística do Bárbaro: o Bárbaro Atacante.

Datas: 1º de maio a 31 de maio

Além dos níveis do desafio, você pode subir nas classificações desenvolvidas especialmente para os níveis do desafio 1, 4, 6, 8, 10 e 12! Os atacantes mais dedicados que chegarem ao primeiro lugar nas classificações recebem 50.000 gemas!

Mais recompensas são concedidas ao realizar ataques perfeitos no nível do desafio, como minério, material de construção da capital do clã e decorações.

Um novo nível do desafio é desbloqueado a cada dois dias, sendo que o primeiro é a própria base do Haaland! Mostre suas habilidades ofensivas e enfrente um dos maiores atacantes do mundo! Boa sorte!

Ao coletar estrelas nos níveis do desafio, você pode resgatar diversas recompensas, como decorações temáticas da temporada de Clash com Haaland!

Jogadores com centro da vila 4 e superior têm acesso a novos e divertidos níveis do desafio ligados ao mundo do futebol!

Datas: 7 de maio a 24 de maio

Para progredir no evento Clash com Haaland, você precisa destruir centros da vila e outras três estruturas selecionadas aleatoriamente dentre as defesas a seguir: Canhão, Torre Arqueira ou Torre Inferno. Quanto maior o estrago, mais medalhas você recebe!

A partir do dia 7 de maio, jogadores com centro da vila 6 ou superior poderão desbloquear uma tropa temporária adicional no caminho gratuito do evento de medalhas: o Gigante Lançador! Com um arremesso poderoso, o Gigante Lançador faz uma bola de futebol quicar em direção à construção mais próxima antes de iniciar o ataque às defesas que ainda estão de pé.

Além da tropa temporária, você poderá usar um feitiço temporário: o Cartão Amarelo! O feitiço Cartão Amarelo suspende temporariamente uma construção ou herói. Durante a suspensão, os alvos não podem atacar nem sofrer ataques.

À medida que você progride no caminho do evento, poderá usar as medalhas de evento para resgatar um novo equipamento épico para o Rei Bárbaro: a Bola de Espinhos. O Rei Bárbaro lança uma bola de espinhos que explode entre construções, causando dano. A Bola de Espinhos não ricocheteia entre tropas.