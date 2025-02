Mudanças de layout a partir da Casa do Construtor 6

Caso não tenha visto a publicação sobre a base do construtor do nosso designer de jogo Stuart, sugerimos que você confira como será o sistema de ataque por fases. Esse sistema visa manter a sensação dos níveis iniciais da casa do construtor, com táticas pequenas e focadas. Com duas fases a serem dominadas, é possível usar mais defesas ao expandir a base do construtor e criar estratégias para frustrar atacantes.



A entrada para a caverna que leva à nova área fica na parte oeste da base do construtor e é liberada automaticamente para jogadores que já tenham conquistado a casa do construtor 6. Por conta disso, as defesas da base do construtor serão alocadas aleatoriamente entre as duas fases. Todas as decorações serão armazenadas. Obstáculos continuarão onde estão.



Além disso, obstáculos bloqueados por construções ou armadilhas reposicionadas ou fora do alcance do mapa reduzido serão realocadas para posições válidas aleatórias. Qualquer grama alta que esteja bloqueada será removida.

Casa do Construtor 1-5

Para jogadores que ainda não tenham alcançado a casa do construtor 6, tentaremos manter os layouts atuais o máximo possível movendo-os ao centro do mapa. Se até 4 construções ou armadilhas não couberem no novo mapa menor, elas serão reposicionadas aleatoriamente. Caso haja mais de 4 construções ou armadilhas que não caibam no mapa menor, todo o layout da base do construtor será criado de maneira aleatória. Layouts não ativos salvos serão apagados.