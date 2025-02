Para a Casa do Construtor de nível 1 a 5, tudo vai continuar praticamente igual. A partir da Casa do Construtor 6, a complexidade vai aumentar. Haverá uma segunda área onde será possível construir, que contará com uma Construção central: a estação do O.T.T.O. As demais Construções serão divididas entre as duas áreas. A Base do Construtor continua sendo um espaço contínuo, e é possível passar de uma área à outra à vontade. O Mestre Construtor e o O.T.T.O podem trabalhar em melhorias em qualquer das áreas, não só na área onde sua Construção está.



Construções não defensivas únicas, como a Torre de Relógios, só podem ser posicionadas em uma determinada área. Já a quantidade de Construções não defensivas múltiplas, como Depósitos de Ouro, que pode ser alocada em uma ou outra área é predeterminada. Construções defensivas podem ser alternadas entre as áreas com uma cota menos rígida. Essa mudança possibilitará layouts de base muito interessantes, pois cada área de cada pessoa terá uma combinação única de Defesas. Talvez alguns prefiram a primeira área focada em Defesas Antiaéreas, e a segunda acabando com todas as Tropas Terrestres. Outros talvez prefiram uma abordagem mais equilibrada.



Vamos ver agora como será o ataque na Base do Construtor com duas áreas. No pareamento só é possível ver a primeira área da base. É preciso montar um plano e um Exército para destruir a primeira área. Deu certo? Ótimo! Mas essa é só a primeira metade. As Tropas que sobreviverem à primeira área voltam à barra de mobilização e são curadas até certo ponto. Além disso, você também recebe um ou dois Acampamentos extras de Tropas como reforço. A quantidade depende do nível da Casa do Construtor.





Então, você verá a segunda área do oponente. É possível trocar Acampamentos de reforços ou Tropas não usadas do ataque anterior para que sejam mais condizentes com a área nova. Ter que pensar em manter o máximo de Tropas vivas do ataque à primeira área é um novo elemento interessante. Na segunda área, você pode ganhar mais 3 Estrelas: uma por destruir a Estação do O.T.T.O, uma por ir além de 150% de destruição e a última por chegar a 200% de destruição.

Depois de anos e anos jogando Clash of Clans, dá uma enorme satisfação ir além dos 100% de destruição. Conseguir quatro, cinco e, quem sabe, seis Estrelas é incrível! Aqui está um vídeo de Petri, nosso designer de jogo, realizando um dos primeiros ataques de 6 Estrelas do mundo!