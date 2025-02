Embora Alex e Simião sejam os únicos trabalhando nessa parte da reformulação da Base do Construtor, outras equipes são responsáveis por tarefas diferentes. É muito comum em nosso trabalho que grupos diferentes desenvolvam as coisas por conta própria para facilitar ao máximo as discussões e decisões. No entanto, sempre testamos tudo com toda a equipe de Clash of Clans. Desenvolvedores, analistas de dados e produtores de vídeo de marketing testam as mudanças e dão feedback para que possamos deixar o jogo cada vez melhor.



Por enquanto, nosso objetivo não é deixar tudo funcionando perfeitamente. Caso um recurso seja muito forte ou muito fraco, com certeza vamos consertá-lo. No momento, estamos nos concentrando em deixar as coisas fáceis e divertidas. Raramente adicionamos novos visuais nessa etapa, pois primeiro decidimos como a mecânica será e o que será necessário. Posteriormente, quando temos uma ideia mais definida, os testes são focados nos detalhes gerais e nos visuais. Também pedimos feedback a outros colegas da Supercell e a jogadores em que confiamos fora da empresa.