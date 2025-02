DPS (Dano por Segundo) reduzido em 15%

3º Carrinho de Canhão desbloqueado no nível 10

O Carrinho de Canhão é uma das unidades mais populares e usadas na Base do Construtor em faixas de troféus mais altos de jogadores da Casa do Construtor de nível 8. No entanto, não é tão popular ou bem sucedido em faixas de troféus mais baixas e outros níveis de CC. Juntamente com sua atualização de nível 16, que acrescenta à 3ª unidade em cada Acampamento do Exército, nossas estatísticas mostraram que o Carrinho de Canhão no nível 16 era um pouco poderoso, enquanto os níveis 1-15 estavam sendo pouco utilizados ou com pouca potência. Sentimos que a redução do DPS, ao mesmo tempo em que disponibilizamos a 3ª unidade desde o início, ajudará a compensar essa diferença e a tornar o Carrinho de Canhão muito mais útil em todos os níveis.