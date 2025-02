Com a primeira grande atualização do ano chegando, nós não nos aguentamos e vamos compartilhar com você um pouquinho do que está por vir. A atualização contará com novos conteúdos de peso, mas também vamos implementar algumas melhorias que facilitam a vida sugeridas pela comunidade do Clash of Clans.



Vamos falar de todas elas futuramente, mas queremos que você já saiba de algumas para ficar com água na boca.



Então confira essas mudanças na Base do Construtor!