Bem-vindo à tabela de classificação do "Desafio da Classificatória" do Clash Fest! Esta postagem será atualizada com as melhores pontuações diárias e, após o término do evento, haverá um sorteio, entre os 100 melhores desempenhos, de alguns prêmios Clash.

Os vencedores do sorteio receberão uma mensagem na caixa de entrada do jogo (ícone de envelope no canto superior esquerdo) para notificá-los sobre a vitória e receber instruções sobre como reivindicar o prêmio.