Hey Chefe,

Enquanto estamos finalizando os últimos detalhes para a próxima atualização de Dezembro, queremos informar vocês sobre um detalhe que vamos mudar no Clash.

Vamos mudar a forma como o armazenamento dos Itens Mágicos recebidos dos eventos diários está sendo feita. Depois da próxima atualização já não vai ser possível armazenar Itens Mágicos para além da sua capacidade máxima, mesmo sendo recompensa de um evento de tropas (diário).

Caso sua capacidade de armazenamento esteja cheia, você receberá uma mensagem informando que você está sem espaço suficiente para coletar esse Item (poderá usar ou vender o que tem no seu armazenamento para depois coletar a recompensa).

No entanto, você poderá coletar o Item Mágico até a duração do evento diário terminar, assim dá tempo para você ajustar o espaço do seu armazenamento. Durante esse tempo, haverá um botão que vai permitir você coletar o seu Item Mágico como recompensa de ter concluído, mas apenas vai funcionar caso tenha espaço livre para guardar o Item.

Resumindo:

Se você tiver espaço de armazenamento para um especifico Item Mágico, então esse Item será adicionado automaticamente ao seu armazém de Itens Mágicos assim que concluir o evento diário;

Caso não tenha espaço suficiente para guardar um determinado Item Mágico, primeiro libere um espaço e depois selecione o botão de "coletar" que estará no lugar do progresso do evento diário. Ao pressionar, os Itens Mágicos de recompensa serão então automaticamente transferidos para o seu armazenamento como também receberá o XP de ter terminado o evento.





Se tiver alguma questão, esteja à vontade para discutir esse tópico conosco no nosso fórum

Clash On!

A equipe de Clash of Clans