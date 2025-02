Fizemos algumas mudanças recentemente nas tarefas dos Jogos do Clã para deixá-las menos maçantes e mais divertidas. Com isso, esperamos que os jogadores alcancem mais facilmente 4.000 pontos e consigam as recompensas dos patamares mais avançados.

Confira as mudanças que estão por vir nas próximas Temporadas dos Jogos do Clã: