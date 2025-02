Super Tropas são versões temporariamente ativadas das tropas da Vila Principal. Cada Super Tropa terá uma habilidade única que é diferente de sua versão normal. Essas unidades especiais passaram algum tempo no misterioso prédio em forma de barril que fica perto do Mercador, mas o que acontece lá dentro é algo a ser determinado por futuros sábios e místicos ... No entanto, quando a Tropa emerge do barril, eles se sentem revigorados, ficam fabulosos e estão prontos para a batalha!