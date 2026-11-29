Olá, chefe!

Você já viu as bases. Agora é hora de conhecer os chefes responsáveis por elas! A partir de 1° de dezembro, grupos temporários do bate-papo global reunirão os jogadores dos oito clãs que competirão no mesmo grupo da liga das Guerras de Clãs.

É a sua chance de elogiar ataques excelentes, trocar replays ou perguntar educadamente àquele chefe como ele teve coragem de arruinar a sua vila. Nada aproxima mais um grupo do que destruir o trabalho uns dos outros.

Como participar?

Após o pareamento da LGC, o convite para o grupo de bate-papo privado da liga das Guerras de Clãs será exibido na parte superior da tela inicial dos jogadores escalados nos oito clãs participantes. Se você perder o convite ou cancelá-lo sem querer, ainda poderá encontrá-lo nas sugestões de grupos de bate-papo, que podem ser acessadas ao tocar no botão do bate-papo global.

A escolha é toda sua! Você pode aceitar, recusar ou ignorar o convite e, se aceitar, pode sair do grupo quando quiser.

Quem pode participar?

Cada grupo pode reunir até 400 jogadores dos oito clãs competidores, de acordo com as regras:

Poderão participar apenas os jogadores já escalados para a LGC no momento da conclusão do pareamento. Entrar no clã depois do pareamento não concederá acesso ao grupo de bate-papo.

Os grupos são privados, não aparecem em buscas e não permitem que os membros convidem outros jogadores.

Se o jogador sair do clã durante a LGC, também sairá do grupo de bate-papo. Se houver convites pendentes, eles serão removidos.

Os jogadores jovens não receberão convites nem terão acesso a esses grupos.

O que fazer no grupo?

Conversar com os oponentes, compartilhar replays, layouts de bases e formações de exército ou participar de desafios amistosos juntos. Vale até pedir umas dicas para aquele chefe que acabou de ganhar uma vitória de 3 estrelas sobre a sua vila. Assim que você aceitar a derrota e parar de assistir ao replay, claro!

As configurações dos grupos são bloqueadas automaticamente, e todos usarão as proteções já existentes no bate-papo global, incluindo a denúncia de jogadores. O recurso de tradução automática também estará ativado.

Provocações amigáveis são bem-vindas, sempre que respeitosas. Lembre-se de que um chefe de verdade guarda os ataques para o campo de batalha.

Quanto tempo os grupos ficarão abertos?

Os grupos ficarão abertos ao longo de toda a competição e mais 14 dias após o fim da temporada da LGC, assim você terá tempo para mais alguns GGs... ou para finalmente admitir que sim, aquele ataque foi mesmo espetacular!

A ideia é que seja mais fácil para os chefes se conhecerem fazendo tudo o que já fazem no Clash. A LGC reúne oito clãs em uma competição compartilhada e rende muito assunto. Quem sabe o seu rival não se torna o seu próximo melhor amigo? Não que isso fará você desistir das vitórias. Amigos, amigos. Estrelas à parte.

Boas lutas!