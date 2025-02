O centro da vila 13 é um novo nível para os jogadores, depois do centro da vila 12. Esse novo recurso traz mais conteúdo para os Clashers. Novos níveis de defesa, novos níveis de tropas, novo herói e uma nova máquina de cerco.



No reino Clash, o inverno é rigoroso. O gelo cobre a terra como uma fina camada de diamante enquanto os moradores procuram abrigo. Felizmente, as novas tecnologias do elixir negro criaram uma novidade: a Gigainferno. A defesa do centro da vila 13 traz novidades com relação ao 12. A Gigainferno está pronta para acabar com os inimigos que ousarem se aproximar.



Ela tem 5 níveis para você melhorar, cada um com mais destruição do que o anterior. Mas é no nível 3 que a Gigainferno brilha. Quando o centro da Vila 13 atinge 0 de pontos de vida, a Gigainferno explode em um raio devastador de dano com um raio congelante (não pergunte como funciona) que reduz a velocidade dos inimigos em seu raio. Nem mesmo o tomo eterno do Grande Guardião concede imunidade ao efeito de lentidão do raio da Gigainferno.