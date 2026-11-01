A notícia correu feito rastilho de pólvora. Construtores de todos os cantos estão batendo ponto na Martelofolia, a Forja dos Titãs está aquecendo as fornalhas para forjar visuais de herói com sucata de máquinas de cerco, e o CV19 desembarca no meio do mês. Capacete na cabeça, e mãos à obra, chefe! Esta temporada já vem diferenciada de fábrica.

Veja tudo o que acontece na vila este mês.

De 1º a 30 de novembro: bilhete dourado de novembro. O Grande Titã (Grande Guardião) chega ao bilhete dourado. A sabedoria ancestral encontra a ambição industrial! Ele tem muito orgulho da eficiência da fábrica, da qualidade do trabalho e do histórico de segurança. Pelo menos duas dessas características são excelentes.

De 1º a 15 de novembro: Martelofolia. Construtores, avante! Por duas semanas, aproveite 50% de desconto nos tempos e custos de melhoria, além do dobro de capacidade e produção dos coletores de recursos. Você não vai querer que essa folia acabe nunca mais.

De 1º a 10 de novembro: LGC de novembro. Com melhorias mais baratas na Martelofolia, não tem desculpa para chegar ao dia da liga com a base pela metade, chefe!

De 3 a 30 de novembro: paisagem Forja dos Titãs. Aqui, os heróis são forjados com restos carbonizados de máquinas de cerco. As luzes vermelhas indicam que está tudo sob controle. Palavra de Construtor.

De 5 a 30 de novembro: Rei Titã (Rei Bárbaro). A obra mais recente do Construtor tem um martelo só dele. Ele foi feito para arrebentar as metas de produção da vila, mas seu coração de engrenagens rangia de vontade de lutar.

De 7 a 30 de novembro: Príncipe Titã (Príncipe Servo). Fizeram a cabeça dele primeiro, e ela já chegou mandando: punhos colossais, por favor. Inveja da manopla do Rei Bárbaro ou parafuso frouxo?

De 9 a 30 de novembro: Campeã Titã (Campeã Real). Construída da bota ao capacete para proteger a Forja dos Titãs. Crachá de visitante virado? Fica na porta.

De 10 a 16 de novembro: evento Estrelato das Tropas. O Super Yeti está em serviço, e o gelo precisa fluir. Colete cubos de gelo em batalhas multijogador, ganhe supermedalhas e gaste-as em recompensas épicas: recursos, poções, runas, visuais de herói, paisagens da vila, decorações e até a superdecoração Fofura Gigante. Os detalhes serão descongelados na publicação do evento de medalhas ainda este mês.

De 9 a 15 de novembro: último desafio do CV18. Última chamada, chefe: chegou o último desafio do CV18. Será que você dá conta?

9 de novembro: evento das Tropas em Massa da M.A.M.Ã.E. A M.A.M.Ã.E chegou, e ela não vai mandar você arrumar o quarto duas vezes. A partir do CV10, leve 25 M.A.M.Ã.Es grátis para a batalha e deixe que elas deem à vila inimiga um sermão sobre a bagunça.

De 11 a 30 de novembro: Rainha Titã (Rainha Arqueira). Ela foi construída do zero para a realeza, então a coroa é literalmente presa à cabeça. Os inimigos acharam que as X-Bestas em miniatura eram só enfeite. Erraram feio, muito feio.

De 11 a 30 de novembro: Duque Titã (Duque Dracônico). Uma máquina de cerco com asas! Dá para ouvir o Duque Titã antes de vê-lo, com as engrenagens tinindo e rangendo lá no alto. Ele chama a garra esquerda de Gira-Gira e a direita de Cutuca. O amor pelas duas só perde para o prazer de mandar vilas para o conserto.

De 15 a 30 de novembro: retorno das personalizações de novembro de 2025, Terras Devastadas. Os itens de personalização de novembro do ano passado voltaram para sacudir a poeira: Rei Brutal, Rainha Furiosa, Príncipe Blindado, Guardião Xamã, Campeã Nômade e a paisagem Terras Devastadas. Eles sobreviveram a um apocalipse, então o histórico de segurança da forja não os assusta.

De 16 a 23 de novembro: Caça ao Tesouro. A Caça ao Tesouro está de volta do CV1 ao CV17. Mãos à obra, chefe!

De 20 a 26 de novembro: evento Unidades Ultraúteis. Está em apuros ou só com fome de destruição? Chame reforços! As tropas ultraúteis ajudam você, mas cuidado: o estoque não é infinito. Depois que acabarem, elas não estarão mais disponíveis!

De 22 a 28 de novembro: Jogos do Clã de novembro. Tarefas, pontos e recompensas. Nos quatro primeiros dias, as tropas de reforço também vêm de carona.

De 24 de novembro a 1º de dezembro: desafio Forjado por Inteiro. Os acidentes de trabalho não param na Forja dos Titãs. Monte heróis com as carcaças das máquinas de cerco e limpe essa bagunça antes que o Guardião da segurança bata à porta.

Martelo na mão, chefe! A forja está a todo vapor, o CV19 vem aí, e o Guardião da segurança afirma que está tudo sob controle. Pode confiar.

Boas lutas!