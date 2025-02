Algo estranho na loja do Comerciante está invocando serpentes para a sua vila! Use as lanternas vermelhas do Ano-Novo Lunar para transformá-las em um exército de aliadas aéreas!

Aproveite o evento de medalhas do Ano-Novo Lunar a partir do centro da vila 6 e colete lanternas vermelhas nas batalhas para progredir no caminho de recompensas do evento! As lanternas vermelhas podem ser convertidas em medalhas-serpentes, que podem ser usadas na loja do Comerciante para desbloquear o novo equipamento épico do Rei Bárbaro: bracelete ofídico, além de decorações e muito mais!