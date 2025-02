O Feitiço de Invisibilidade irá agora aplicar imediatamente seus efeitos em Tropas criadas pelo Feitiço de Clone, quando utilizado na dentro da área ativa do Feitiço de Invisibilidade.



Saque para jogadores da Liga Lendária, acima do Centro da Vila 11, foi aumentado.



Corrigido o erro de reforços que acontecia quando o jogador tentava utilizar reforços de um Castelo do Clã parcialmente cheio enquanto o pedido de reforço anterior ainda estava aberto.



Corrigido o erro de reforços que acontecia ao abrir a tela de reforços, enquanto tinha Tropas baixas no Castelo do Clã, depois de fazer uma doação parcial de Tropas maximizadas.



Permitir que a Armadilha Zap atinja Tropas que estejam dentro do dobro do tamanho do raio de acionamento, como as Bombas Aéreas e as Minas Aéreas Guiadas.



Corrigido o erro na mira das Tropas Terrestres, principalmente do Trabuco Flamejante, que impedia que este mirasse o alvo mais próximo.



Impedir que os Construtores de Batalha tenham a Forja como objetivo e corram para a ponta superior enquanto defendem como Construtores.



Corrigido o erro em que o Construtor aparenta estar a dormir quando está na Forja ou a melhorar a sua própria Cabana do Construtor.



Corrigido o erro de IU (Interface do Usuário) ao abrir os Detalhes de Guerra do seu clã a partir do Mapa de Guerra, aparecendo os botão do Histórico do Raides, ao invés do botão Histórico de Guerra.



Alterações feitas à renderização da água para ter leves efeitos de onda.



Reduzida a demora de escolha de novo alvo quando a tropa entra num Feitiço de Salto e quando uma Tesla Oculta aparece em frente da Tropa.



Corrigido o ícone de capacidade das Máquinas de Cerco na tela informativa.