Um ótimo local para começar a sua busca é pesquisando dentro do jogo. Comece por selecionar o símbolo do seu nível de XP situado na sua vila Principal, depois acesse o separador "Clãs" e por seguinte "Filtros".

Lá você poderá escolher Clãs adequados, escolhendo as opções que procura num clã. Isso inclui coisas básicas, como a sua localização, e informação mais avançada, como a quantidade de Pontos de Clã e o Nível de Clã Mínimo que precisam de ter. As Guerras de Clã são uma grande parte da razão de se estar num clã, portanto certifique-se que definiu a Frequência de Guerra de acordo com os seus interesses e/ou que você saiba que vai poder participar!

E lembre-se de colocar o botão "Apenas Clãs em que posso entrar" a verde.