Bem-vindo à tabela de classificação do "Desafio da Festa Clash" do Galadon! Para este último Desafio, não haverá placares diários! Todos os jogadores que conseguirem as 3 Estrelas no Desafio serão incluídas no sorteio pelo prêmio de 2,000 Gemas (10 vencedores).

Os vencedores do sorteio receberão uma mensagem na caixa de entrada do jogo (ícone de envelope no canto superior esquerdo) para notificá-los sobre a vitória e resgatar o prêmio.