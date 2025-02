Quando a Base do Construtor 2.0 for lançada, você poderá notar que cada Acampamento do Exército reduziu o número de Tropas por vaga de Tropa. Isso torna cada Tropa mais importante para o sucesso de suas batalhas em vários estágios! Também adicionamos elementos de interface do usuário, como designações numéricas, para você acompanhar qual tropa está no campo de batalha. Isso se torna importante ao usar as habilidades especiais da sua Tropa!

Na nova atualização da Base do Construtor, até mesmo interagir com suas tropas se torna uma parte importante de seus ataques em vários estágios. Muitas das Tropas da Base do Construtor agora têm diferentes habilidades especiais que permitem que você as ative quando for taticamente vantajoso, seja uma habilidade de uso único, como o Soco Pesado do Gigante Boxeador que o torna temporariamente invulnerável ou o modo de mudança do Carrinho de Canhão que permite alternar entre o modo Carrinho ou transformá-lo em um morteiro estacionário para alcançar distâncias maiores.



As habilidades das Tropas da Base do Construtor oferecem maior controle sobre seus ataques, inspiram novas estratégias e fornecem mais interação do que nunca com a forma como você conduz suas batalhas!