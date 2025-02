Temos mantido um olho na meta, e revendo a data do jogo de forma extensiva para implementarmos as melhores mudanças de balanceamento possíveis. Tendo em conta nossas avaliações, bem como o feedback que recebemos da nossa comunidade, incontáveis replays dos ataques das Qualificatórias do Campeonato do Mundo e inúmeros vídeos do Youtube estamos confiantes que essas mudanças de balanceamento serão bem vindas, sem dúvida!

Dragão Infernal

A velocidade do aumento de dano do ataque de feixe do Dragão Infernal foi reduzida em 0.2 segundos. Isso significa que irá demorar um pouco mais para o seu ataque chegar ao seu dano máximo.



Dragão Dirigível

O alcance do ataque do Dragão Dirigível foi reduzido em 0.5 quadrados. Com essa mudança, o alcance dos seus ataques foi diminuído, o que irá obrigar a que eles precisem estar mais perto do seu alvo para que o possam atacar com os seus ataques à distância.



Poderoso Iaque