O Aprendiz Guardião é uma nova tropa de elixir negro que estará disponível a partir do CV13, quando você aprimorar o seu Quartel Negro para o nível 10.



Como um bom estudante de mistério, que espera um dia se tornar o Grande Guardião de sua própria Aldeia, esse jovem mago em formação é uma unidade terrestre que dispara ataques à distância com seu estilingue mágico. Embora esse neófito experiente tenha dominado muitas das ministrações mágicas do Grande Guardião, ele ainda não aprendeu a voar como seu sensei escolar. O Aprendiz Guardião não tem Modo Aéreo, mas consegue realizar pequenas explosões de elevação ao saltar e contornar muros com facilidade.



E por mais admirável que esse pequeno Guardião tenha sido em seus estudos, esse Aprendiz ainda não aprendeu a habilidade Tomo Eterno. No entanto, o Aprendiz Guardião tem uma Aura de Vida que aumenta os pontos de vida das tropas terrestres ao seu redor, mas essa aura não se acumula com a do Grande Guardião ou de outros Aprendizes Guardião. Quando várias auras se sobrepõem, a aura mais forte sempre terá prioridade.