Marinaul e Bruno Clash, duas personalidades ligadas ao Clash of Clans e aos jogos da Supercell, estão nomeados para o Prêmio eSports Brasil 2019 que reconhece os maiores nomes do Esports brasileiro.

Marinaul, integrante da primeira equipe profissional Esports de Clash of Clans no Brasil, a INTZ eSports. Representando o Brasil em diversas competições internacionais, Marinaul e o seu time ganhou renome internacional após as 4 participações consecutivas nos Qualificatórios para o Mundial de Clash of Clans 2019. Além disso, tira o seu tempo para organizar torneios e produzir conteúdo educativo para a nossa comunidade no seu canal no youtube, Holowiwi. Concorrendo na categoria "Melhor Jogador Mobile"



Bruno Clash vem sendo presença habitual nos estúdios das grandes competições de jogos Supercell, narrando em Português todas as emoções das grandes partidas, sem dúvida uma presença constante nas nossas comunidades desde os seus primórdios, agora com a chance de ter os seus méritos reconhecidos por todo o cenário gaming brasileiro, representando as comunidades de todos os nossos jogos! Concorrendo na categoria de "Melhor Caster".

Para a categoria de "Melhor Caster", é você quem decide o vencedor. Você pode votar no Bruno Clash em http://premioesportsbrasil.com.br

Os vencedores serão conhecidos na Noite de Gala dos Esports, dia 19 de Dezembro, e terá transmissão televisiva. Mais informações no link acima. Clash On!







- Sua Equipe Clash of Clans