Disponível a partir do centro da vila 6: complete atividades no jogo e avance no caminho do evento para obter engrenagens. As engrenagens são convertidas em medalhas de brinquedo e podem desbloquear recompensas especiais, como o novo equipamento épico da Campeã Real, Par de Botas Elétricas, e uma superdecoração inédita, globo de neve!