Visão geral da temporada

Ligas das Guerras de Clãs (LGC)

As Ligas das Guerras de Clãs é a primeira etapa de cada temporada e acontece durante os primeiros 11 dias do mês. Os clãs classificados nas Ligas de Campeões I a III poderão se inscrever na pré-qualificatória mensal.



Pré-qualificatória mensal (PQM)

Na pré-qualificatória mensal, os times, compostas por 5 jogadores, competirão no próprio jogo em um formato de eliminação simples durante 2 dias até restarem 6 times. Esses 6 times avançarão para a qualificatória mensal do mês em questão. A pré-qualificatória mensal acontece na segunda metade de cada temporada, depois das Ligas das Guerras de Clãs e antes da qualificatória mensal. Um cronograma com mais detalhes será disponibilizado em breve!



Qualificatória mensal (QM)

A qualificatória mensal é um evento transmitido ao vivo com duração de 2 dias no formato de eliminação dupla melhor de 1 que acontece no fim de cada temporada. O time vencedor na qualificatória mensal ganha um bilhete dourado e garante uma vaga na final mundial! A segunda colocada ganha um bilhete prateado, que garante uma vaga na qualificatória final.