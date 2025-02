Os Exércitos salvos do Treino Rápido agora treinam tropas e feitiços na ordem em que você os adiciona enquanto cria o exército salvo. Observe que todas as tropas ou feitiços do mesmo tipo serão treinados juntos - por exemplo, em um exército, você não pode especificar treinar um Golem, algumas outras tropas e depois outro Golem;