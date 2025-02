Competir no Campeonato Mundial de Clash está prestes a ficar muito mais competitivo! Anunciamos que os três primeiros classificados para o Campeonato do Mundo de 2020 serão realizados como torneios online.

Observando as precauções de distanciamento social durante esse período de incerteza e com os Clashers de todo o mundo ansiosos para testar suas estratégias em um cenário global, tem sido cada vez mais desafiador sediar um evento off-line, garantindo a saúde e a segurança de nossos jogadores.

No entanto, estamos tão ansiosos quanto você para ver qual Clã será coroado como Campeão do Mundo deste ano e quem levará para casa o título junto com sua parte no prêmio total de US $ 1.000.000. Felizmente, à medida que os eventos ao redor do mundo começarem a parecer otimistas, hospedaremos nossas Qualificatórias como eventos offline novamente.