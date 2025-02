Esta nova tropa não é apenas uma das maiores de todos os tempos, o Dragão Elétrico pode absorver uma quantidade moderada de dano e distribuir castigos que farão as vilas inimigas tremerem de medo. Tudo o que resta após a passagem do dragão é um vislumbre de destruição, pois o Dragão Elétrico cospe relâmpagos que saltam de alvo para alvo. Esse tirano não para quando atinge sua primeira tropa ou construção. A arma de soprar relâmpagos do Dragão Elétrico ataca seu alvo e atinge até 5 inimigos diferentes, seja uma defesa inimiga ou uma tropa inimiga, reduzindo em 25% o dano após cada arco.

Inchado com o poder dos céus ciclônicos, o Dragão Elétrico é dotado de potencial ionizado. Uma vez que o Dragão Elétrico recebe dano fatal, ele libera sua energia armazenada como um raio final de raios para lembrá-lo porque ele é o rei das tempestades.

Este grande membro da família Dragão, chega com o lançamento do Centro de Vila 12; a primeira nova tropa para a vila principal em mais de 2 anos! Disponível para jogadores de CV11 e acima, o Dragão Elétrico desbloqueia quando você atualiza seu quartel para o nível 13.

O Dragão Elétrico está aqui para causar devastação…