Corrigir inconsistências com situações de acelerações múltiplas que afetam a velocidade de movimento, velocidade de ataque e dano (Veneno, Fúria, Aceleração, habilidade do Rei Bárbaro, habilidade da Rainha Arqueira, Bebê Dragão) estão ativas ao mesmo tempo.

Não mostrar Teslas Escondidas na Tela de visualização de Base do Construtor no perfil do jogador.

Mostrar objetos ocultos como Tesla e Armadilhas corretamente no perfil do jogador quando visualizado pelo membro do mesmo clã. Anteriormente, eles sempre eram removidos da visualização do perfil do jogador.