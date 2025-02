Bem-vindo de volta ao nosso mergulho na primeira grande atualização de 2021 para Clash of Clans, e você pode acreditar que ela é enorme! Estamos trazendo muitas novidades para esta atualização com o lançamento do Centro de Vila Nível 14! Não é em toda atualização que introduzimos um novo Nível de CV e este é um dos maiores lançamentos de conteúdo para o Clash de todos os tempos! Temos novos níveis de Defesa, novos níveis de Herói, novos níveis de Tropa, e muito mais para apresentar pra vocês!

Mas vamos começar com esta unidade absoluta com a qual todos estamos maravilhados: o Centro de Vila 14. Esse CV com tema de selva tem pictogramas e hieróglifos antigos em suas ameias que certamente escondem segredos da sabedoria ancestral do Clash.



Há tanta coisa para melhorar nesta atualização, então vamos mergulhar de cabeça nisso.