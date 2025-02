Bem-vindo ao Desafio nível 4 do Clash Fest! Para este desafio, não haverá uma tabela de classificação diária. Em vez disso, todos os jogadores que receberem três estrelas neste desafio serão incluídos em um sorteio de um doce prêmio Clash - caixas de merchandise Clash para o vencedor e seus companheiros de clã.

O vencedor do sorteio receberá uma mensagem na caixa de entrada do jogo (ícone de envelope no canto superior esquerdo) para notificá-lo sobre a vitória e fornecer instruções sobre como reivindicar o prêmio.