Líderes e colíderes podem ver aproximadamente quando os membros do clã entraram no jogo. Essas informações são precisas para datas próximas. Logins com mais de 7 dias aparecerão como "Há mais de uma semana".

No perfil dos clãs, existem opções para classificar a ordem de visualização dos membros do clã. São elas:

Um ícone mostrando o nível do Centro da Vila do jogador aparecerá para cada membro no perfil do clã.