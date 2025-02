Corrigido um bug em que os jogadores podiam ser desconectados quase imediatamente do Ataque de Prática da Capital ao iniciá-lo.

Permite a colocação de Decorações na borda do mapa da Vila ao comprá-las;

Corrigida a renderização da grama alta na Base do Construtor;

Oculta a aba Eventos na tela Notícias/Eventos quando estiver na Capital, pois links diretos e eventos com recompensas não funcionam corretamente;

Habilita nuvens escuras no mapa Capital;

Habilita nuvens escuras no mapa de guerra;

Abre a interface do usuário da Forja no menu Construtor;

Acelere a animação de criação na interface do usuário da Forja em 10x enquanto a Poção do Construtor estiver ativa;

Corrigido loop infinito no botão do mapa entre as últimas 2 capitais visitantes