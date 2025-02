Nossa primeira grande atualização de 2024 chegou! Adicionamos um novo feitiço, novos níveis, alterações, melhorias e muito mais. Confira a seguir todas as novidades da atualização!

Novo feitiço: Feitiço de Raízes

Com o fim do inverno e a floração da primavera nos países do hemisfério norte, chega o Feitiço de Raízes em Clash of Clans, trazendo dias mais agradáveis e levando suas tropas até a base do inimigo.

Liberado no centro da vila 12 após melhorar a fábrica de feitiços sombrios até o nível 6, esse feitiço de elixir negro abre vários caminhos (literalmente!) e deixa as defesas inimigas invisíveis, congeladas e invulneráveis por toda a duração do efeito. Isso significa que as unidades no ataque vão ignorar completamente as construções e as defesas afetadas pelo feitiço, o que possibilita novas maneiras de abrir caminho para as suas tropas!

No entanto, o Feitiço de Raízes não afeta os heróis e as tropas do Castelo do Clã, nem as impede de entrar em campo. Além disso, o feitiço deixa alguns escombros que, ao serem tocados, podem ser removidos pelos jogadores na defesa, assim como as lápides que surgem após as unidades serem derrotadas.

Tipo de efeito: dano em área

Alvos: terrestres e aéreos

Espaço de habitação: 2

Tempo de preparação: 6 minutos

Nível Custo de melhoria Tempo de melhoria Duração do feitiço Nível do CV 1 N/A N/A 22s 12 2 125 mil de elixir negro 10d 24s 12 3 250 mil de elixir negro 12d 26s 14 4 350 mil de elixir negro 16d 28s 16

Novos níveis

Embora tenhamos adicionado novos níveis de tropas e defesas para jogadores com centro da vila 16, outros níveis de centro da vila também receberam melhorias.

Construção Nível Custo de melhoria Tempo de melhoria HP DPS Velocidade de produção Capacidade Nível do CV Coletor de Elixir 16 2 milhões de ouro 4d 1350 N/A 7000/h 385 mil 14 Mina de Ouro 16 2 milhões de elixir 4d 1350 N/A 7000/h 385 mil 14 Broca de Elixir Negro 10 6 milhões de elixir 8d 1550 N/A 180/h 4200 14

Construção Nível Custo de melhoria Tempo de melhoria HP DPS Nível do CV Fábrica de Feitiços Sombrios 6 5 milhões de elixir 8d 950 N/A 12 Tesla Oculta 15 20 milhões de ouro 14d 1550 170 16 Torre Inferno 10 22 milhões de ouro 14d 12h 4400 120/2600 16 Disseminador 5 22,5 milhões de ouro 15d 5300 190 16 Mina Aérea Guiada 6 14 milhões de ouro 12d 12h N/A 3000 16

Novos níveis de tropas

Tropa Nível Custo de melhoria Tempo de melhoria HP DPS Nível do CV Nível do laboratório Servo 12 320 mil de elixir negro 14d 120 78 16 14 Corredor 13 350 mil de elixir negro 14d 12h 1380 213 16 14 Lançador 8 350 mil de elixir negro 15d 600 126 16 14 Bebê Dragão 10 20 milhões de elixir 15d 2100 165 16 14 Quartel de Cerco 5 18 milhões de elixir 12d 4800 + 1 P.E.K.K.A 16 14 Lançador de Troncos 5 18 milhões de elixir 12d 5500 220 16 14

Novos níveis da Coruja Elétrica

O bichinho mais elétrico de todos ganhou vários níveis novos.

Nível Custo de melhoria Tempo de melhoria HP DPS Nível do CV Nível da casa de animais 11 230 mil de elixir negro 8d 2600 150 15 6 12 250 mil de elixir negro 8d 2700 155 15 6 13 265 mil de elixir negro 8d 2800 160 15 6 14 280 mil de elixir negro 8d 2900 165 15 6 15 300 mil de elixir negro 8d 3000 170 15 6

Jogadores com centro da vila 16 agora podem melhorar 100 pedaços de muro extras até o nível 17 (250 no total).

Novos equipamentos de heróis: Frasco de Aceleração e Boneco do Corredor

Também adicionamos dois novos equipamentos de herói para a Campeã Real, pois ela se sentiu ignorada quando viu os outros heróis ganhando equipamentos.

Boneco do Corredor

Liberado com Ferreiro de nível 7

Convoca uma leva de Corredores para lutar ao seu lado

Frasco de Aceleração

Liberado com Ferreiro de nível 8

Maior velocidade de movimento e ataque por alguns segundos

Melhorias no bate-papo do clã

Sabemos que o bate-papo estava um pouco ultrapassado, por isso demos a ele um novo visual e mais recursos. A interface e a experiência de usuário agora estão bem melhor!

Mensagens fixas

As mensagens agora podem ser afixadas na parte de cima da tela do bate-papo.

Também adicionamos uma aba nova especialmente para as mensagens fixadas.

Somente membros em postos superiores podem afixar mensagens.

Vale ressaltar que as mensagens podem ser desafixadas.

Reações

Agora é possível adicionar emojis à mensagem dos outros jogadores no bate-papo do clã!

Você poderá escolher emojis de uma seleção previamente definida.

As reações e suas quantidades podem ser vistas abaixo de cada mensagem.

Melhorias e alterações no jogo

Barras de progresso estão de volta à tela de informações. Elas mostram o progresso em direção ao nível mais alto de um centro da vila específico. A celebração no Reddit foi intensa e alastrou-se pelo mundo. Finalmente conquistamos a paz mundial.

Os botões de melhoria agora são mais específicos quanto ao item a ser usado (recursos, objetos mágicos etc.) para evitar usos acidentais. Ao tocar no botão de um recurso ou item mágico específico, você usará somente o que tiver sido estipulado para fazer a melhoria. O terremoto no Reddit atingiu 7,2 na escala Richter.

Tropas atacantes atravessam decorações e obstáculos durante a batalha, exceto na Capital do Clã.

Decorações não são mais empecilho para a mobilização de tropas.

Os jogadores podem participar de uma guerra amistosa e da Guerra de Clãs usual ao mesmo tempo (em dois clãs diferentes).

Caso a Guerra de Clãs termine em empate incontestável, a sequência de vitórias de nenhum dos clãs será interrompida.

Pule o tempo de espera ao configurar um layout defensivo da Liga Lendária após combinar defesas.

Líderes e colíderes agora podem ver o último acesso dos membros até um mês atrás (antes era uma semana).

Ajustes de balanceamento

Um grande poder demanda um grande equilíbrio! Confira os ajustes para equilibrar o jogo:

A Flecha Gigante alcança uma distância maior para atravessar toda a vila. Vamos ficar de olho nos vídeos do Reddit dizendo que estamos a meio quadrado de cruzar a vila inteira.

O congelamento foi removido dos ataques da Raposa Espiritual.

Unidades geradoras que atingirem o limite de unidades geradas mobilizarão novas tropas mais rapidamente quando ficarem abaixo do limite em questão.

Superarqueira: Redução dos pontos de vida para 575 no nível 11 Redução dos pontos de vida para 600 no nível 12

Poderosa Hera: Redução dos pontos de vida para 6650 no nível 1 Redução dos pontos de vida para 7050 no nível 2 Redução dos pontos de vida para 7400 no nível 3

Superbárbaro: Redução dos pontos de vida para 1200 no nível 10 Redução dos pontos de vida para 1300 no nível 11 Redução dos pontos de vida para 1350 no nível 12

Dragão: Aumento dos pontos de vida para 5300 no nível 11

Dragão Elétrico: Aumento dos pontos de vida para 5200 no nível 6 Aumento dos pontos de vida para 5500 no nível 7

Superdragão: Aumento dos pontos de vida para 7200 no nível 10 Aumento dos pontos de vida para 7600 no nível 11

Balão de Ossos da base do construtor: Aumento no alcance do ataque (0 → 50) Redução no raio de dano da habilidade ativa (300 → 225)

Bruxa Sombria da base do construtor: Aumento dos pontos de vida para 750 no nível 9 (revoada de morcegos - 7) Aumento dos pontos de vida para 750 no nível 10 (revoada de morcegos - 7) Aumento dos pontos de vida para 830 no nível 11 (revoada de morcegos - 7) Aumento dos pontos de vida para 830 no nível 12 (revoada de morcegos - 8) Aumento dos pontos de vida para 915 no nível 13 (revoada de morcegos - 8) Aumento dos pontos de vida para 915 no nível 14 (revoada de morcegos - 8) Aumento dos pontos de vida para 1000 no nível 15 (revoada de morcegos - 8) Aumento dos pontos de vida para 1000 no nível 16 (revoada de morcegos - 9) Aumento dos pontos de vida para 1100 no nível 17 (revoada de morcegos - 9) Aumento dos pontos de vida para 1100 no nível 18 (revoada de morcegos - 10) Aumento dos pontos de vida para 1220 no nível 19 (revoada de morcegos - 10) Aumento dos pontos de vida para 1220 no nível 20 (revoada de morcegos - 11)

Supermineiro da capital do clã Redução dos pontos de vida para 3300 no nível 1 Redução dos pontos de vida para 3500 no nível 2 Redução dos pontos de vida para 3700 no nível 3 Redução dos pontos de vida para 3900 no nível 4



Correções de erros