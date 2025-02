Os Clãs existentes receberão automaticamente um tipo de Clã com base no fato de o Clã conter contas designadas como jogadores jovens. O Líder do Clã receberá uma habilidade única de alterar a designação do Clã. Se o Clã for alterado de Familiar para Padrão, a conta de qualquer membro do Clã com menos de 16 anos será removida do Clã sem revelar sua identidade.