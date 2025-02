Casa do Construtor níveis 1-5

Para os jogadores que estão abaixo da Casa do Construtor nível 6, tentaremos preservar seus layouts atuais o máximo possível, movendo-os para o centro do mapa da vila da Base do Construtor. Se houver 4 ou menos edifícios/armadilhas que não caibam no tamanho menor do mapa, esses edifícios serão colocados aleatoriamente. Se houver mais de 4 edifícios/armadilhas que não caibam no tamanho menor do mapa, todo o layout da Base do Construtor será colocado aleatoriamente. Todos os layouts adicionais não ativos serão apagados.

Casa do Construtor níveis 6+

A divisão da Base do Construtor em estágios que você precisa conquistar ainda permitirá que mais defesas expandam os estágios da Base do Construtor e, ao mesmo tempo, criem novas estratégias defensivas para frustrar os atacantes.



Os jogadores que já têm a Casa do Construtor nível 6 ou superior desbloqueiam automaticamente a entrada da caverna no lado oeste da Base do Construtor, que leva ao seu próprio segundo estágio. Para acomodar isso, as defesas da Base do Construtor serão definidas aleatoriamente para os dois estágios. Todas as decorações serão guardadas e todos os obstáculos não removidos permanecerão onde estão atualmente.



Além disso, todos os obstáculos bloqueados por edifícios/armadilhas reposicionados ou pela diminuição do tamanho do mapa serão automaticamente movidos para posições válidas, mas aleatórias. Qualquer grama alta que estiver bloqueada será removida. Todos os layouts adicionais não ativos serão apagados.