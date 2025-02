Redução na contagem de Esqueletos do

Aumento na capacidade do

mobilizados durante os ataques vão disparar 6 foguetes (em vez de 5) com a habilidade Longa Distância.

Corrigido o erro em que o ovo da

Fênix

fazia com que as tropas terrestres deixassem o Castelo do Clã ao seguir o Grande Guardião durante o voo.